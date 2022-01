Genova e Spezia, 480mila "Pillole di movimento" per combattere la sedentarietà

di Marco Innocenti

Il progetto di Uisp per distribuire nelle farmacie dei coupon gratuiti per un mese di prova: 1200 le attività sportive fra cui scegliere

Anche Genova sarà tra le città coinvolte in “Pillole di Movimento”, campagna nazionale Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti, di contrasto alla sedentarietà e di promozione della cultura del movimento, che vede protagonisti 31 Comitati Uisp e da gennaio coinvolgerà oltre 235 Comuni italiani e 370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport nell'ambito del Bando EPS 2020 e attraverso le farmacie dei circuiti Gruppo Lloyds e Federfarma provinciali, partner del progetto, verranno distribuite 480.000 confezioni di “Pillole di movimento”. Le confezioni contengono coupon gratuiti che permetteranno di scegliere tra una rosa di oltre 1200 attività sportive e motorie promosse in tutta Italia. Il bugiardino contenuto nella scatola, molto simile a quella di un farmaco da banco, consente di poter usufruire di un mese gratuito di attività fisica e verrà consegnato dal farmacista, così come un qualsiasi medicinale.

Il progetto, nato a Bologna nel 2011, è un'idea vincente e assolutamente innovativa, che si è affermata nel territorio e che grazie a questo progetto verrà lanciata per la prima volta a livello nazionale. Un progetto urgente per andare a contrastare i numeri che ci indicano un crescente tasso di sedentarietà nel nostro Paese, accresciuto ancor più dalla pandemia. Se è statisticamente provato che all’aumentare dell’età aumenti la percentuale di persone sedentarie, in Italia è il 36,6% della popolazione (dati Epicentro) a non svolgere regolarmente attività fisica. Spesso per motivi di salute o di età, ma frequentemente anche per ragioni economiche.

In tutta Italia verranno distribuite 480mila confezioni di Pillole di Movimento su un’estensione di territorio che toccherà 235 comuni italiani. I Comitati UISP liguri di Genova e La Spezia aderiranno al Progetto Pillole di Movimento partendo da un dato, quello che vede la Liguria nona per tasso di sedentarietà in Italia, seppur con una percentuale più bassa della media nazionale.

“Pillole di Movimento è un’esperienza avviata nel 2011 e da buona pratica territoriale, oggi diventa campagna nazionale - ha spiegato il Presidente nazionale UISP, Tiziano Pesce - Si configura come una campagna di comunicazione e contrasto alla sedentarietà incentivando princìpi di vita attiva. Dobbiamo superare indici di sedentarietà molto negativi nel nostro Paese e dobbiamo farlo con la fiducia e con l’ottimismo di superare prima possibile questa pandemia. In questo momento diviene fondamentale la condivisione delle azioni progettuali, nonché il finanziamento di questa progetto dal Dipartimento dello Sport. E anche Federfarma ci supporterà, assieme agli interlocutori della sanità pubblica”.