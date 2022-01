Genova, due quindicenni in coma etilico all'ospedale

di Redazione

Nella notte di San Silvestro tanti casi di abuso di alcol. Tra gli episodi anche quello che ha visto un uomo ubriaco camminare sulla Sopraelevata

A Genova una ventina di persone sono state ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per ubriachezza. Tra questi anche due ragazzini di 15 anni finiti addirittura in coma etilico. Un ragazzo, che aveva assunto un mix di alcol e psicofarmaci, è invece finito in terapia intensiva.

Tra i tanti episodi della notte di San Silvestro anche quello che ha visto un uomo ubriaco camminare sulla Sopraelevata. Gli agenti della municipale e i militi di un'ambulanza inviata dal 118 sono intervenuti per metterlo in salvo. L'uomo è anche svenuto sulla carreggiata ed è stato raggiunto prima che qualche veicolo potesse inavvertitamente investirlo. Ha ovviamente trascorso la notte in ospedale.

Ovviamente considerato il momento storico le piazza e le strade del capoluogo non sono state prese d'assalto come tradizione. Locali e ristoranti aperti ma tutto all'insegna della tranquillità.

A Savona, Finale Ligure e Pietra, Vado Ligure l’intervento dei vigili del fuoco è stato reso necessario per alcuni cassonetti della spazzatura in fiamme ma per fortuna nulla di più. Tante le chiamate al 118 per persone ubriache in mezzo alla strada.