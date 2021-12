Genova, malore per una donna in piazza De Ferrari: rianimata, in codice rosso al San Martino

di Alessandro Bacci

Intorno alle 11.30 la donna è andata in arresto cardiaco, un farmacista ha prestato il primo soccorso. Presenti anche due volanti della polizia

Paura questa mattina nel centro di Genova. Intorno alle 11.30 una donna si è accasciata al suolo in piazza De Ferrari di fronte al palazzo della Borsa. Immediatamente è partita la chiamata ai soccorsi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Pubblica Assistenza Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso, l'automedica e due volanti della polizia.

Una donna ha avuto, per motivi ancora da accertare un malore con un arresto cardiaco. Un farmacista è accorso sul posto per prestare un primo soccorso. I medici hanno rianimato la donna dopo vari minuti di tentativi. La paziente è stata poi trasferita in codice rosso all'ospedale San Mabrtino di Genova. inevitabile la folla di curiosi nel centro della città, la polizia ha alzato un telone bianco per evitare sguardi indiscreti durante le operazioni di rianimazione.