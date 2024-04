Genova, domenica 14 aprile si terrà la Mezza Maratona: correrà anche Armando Sanna, l'unico italiano ad averla vinta

Nella giornata di domani si terrà la Mezza Maratona di Genova, pertanto ci saranno dei disagi al traffico, tra strade chiuse e modifiche varie da Sampierdarena a Boccadasse. Si tratta della 18esima edizione della Mezza Maratona di 21,097 km - partenza da piazza Caricamento dalle ore 9 - di 'Corri Genova' e della 'Family Run', quest'ultima alle ore 11. In questa edizione della corsa è coinvolta anche la sopraelevata Aldo Moro e un’altitudine massima di 41 metri. A presentare gli atleti sarà Armando Sanna, l'unico italiano ad aver vinto la Mezza Maratona, anche lui correrà insieme a tante famiglie genovesi.

Il tracciato della Mezza Maratona è veloce, con un’altitudine massima di 41m. Gli atleti possono ammirare i principali luoghi d’interesse della città: l’Acquario di Genova, la Piazza centrale (piazza De Ferrari), il borgo marinaro di Boccadasse, l’ottocentesca via XX Settembre e la strada Sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti. Sono circa 10mila iscritti, il record da battere è di 1 ora, 2 minuti e 41 secondi, ''staccato'' nell'edizione 2014 dal kenyota Benard Bett Kiplangat.

Si tratta di un evento internazionale, inserito nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. C'è poi la Corri Genova alle ore 9.15 su un percorso di 13,5 km. In piazza Caricamento, tra l'intersezione con piazzetta Jacopo da Varagine e ponte Calvi, su ambo i lati della strada, dall'una di notte alle 14 di domenica 14 aprile 2024 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle ore 8 alle ore 14 scatta il divieto di transito nelle seguenti vie, esclusi i mezzi di soccorso e di supporto alla gara: via del Molo, piazza Caricamento, via Antonio Gramsci (direzione ponente), via Alpini d'Italia, piazzale Stazione Marittima, via Fanti d’Italia, piazza del Principe (lato levante rotatoria), via Andrea Doria via Balbi, piazza della Nunziata, via Paolo Emilio Bensa, largo della Zecca, via Cairoli, via Garibaldi, piazza delle Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza Raffaele De Ferrari, via XX Settembre, via Brigata Liguria sul lato a ponente della carreggiata, via Armando Diaz (carreggiata lato a mare su ambo i lati) e direzione levante tratto tra via Brigate Partigiane e via Barabino, via Carlo Barabino sul lato a mare del tratto compreso tra via Armando Diaz e la via Giuseppe Casaregis, via Giuseppe Casaregis (tratto compreso tra via Barabino e via Ruspoli e sul lato levante e centro strada nel tratto tra via Ruspoli e Corso Guglielmo Marconi), corso Italia entrambe le carreggiate, via Cavallotti tra corso Italia e via De Gaspari, corso Guglielmo Marconi carreggiata lato a mare su ambo i lati Rotatoria 8 novembre 1989 (ad esclusione della corsia esterna lato monte in corrispondenza dell'aiuola spartitraffico centrale del Viale Brigate Partigiane, strada sopraelevata Aldo Moro entrambe le carreggiate, ponte Elicoidale sul lato a levante per una lunghezza lineare di circa cento metri che adduce al viadotto della Camionale oltre che il viadotto della Camionale stesso per tutta la sua lunghezza e il piazzale che adduce al varco doganale San Benigno, tunnel del sottopasso di Caricamento (lato monte), per la direzione ponente, piazza Cavour.

In via Cesarea, poi nel tratto di strada compreso tra via Macaggi e via Ippolito d’Aste, è temporaneamente istituito il senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte.

Istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a mare nelle Vie: Quarnaro, Zara (tratto a mare di Via Rosselli-Gobetti), Renato Martorelli e Giacomo Medici del Vascello. Per gli accessi carrabili ai civici dal 14 al 24 della via San Giuliano è consentito accedere/uscire dalla via Giovanni Bovio tramite apposizione di segnaletica e corridoio protetto a questi dedicato. Per l’accesso carrabile alla via Torre dell’Amore è consentito l’accesso e l’uscita su c.so Italia tramite apposizione di segnaletica e corridoio protetto a questo dedicato sino alla via G. Bruno.

Istituzione del senso unico alternato nelle vie: Podgora e Dei Pescatori (nel tratto di strada compreso dall’intersezione con il viale delle Brigate Partigiane al pilone della strada A. Moro n. 196).

Istituzione dell’obbligo di arresto allo stop dare la precedenza e svolta a destra nelle intersezioni formate dalle vie: Dei Pescatori / Brigate Partigiane - Zara / Rosselli-Gobetti - Renato Martorelli / Renzo Righetti - Giacomo Medici del Vascello/via Oreste De Gaspari.

In corso Aurelio Saffi nel tratto compreso tra la via Atto Vannucci e viale delle Brigate Partigiane, direzione levante/monte è temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare a esclusione dei veicoli diretti alle proprietà carrabili.

Per consentire l’accesso e il deflusso dei veicoli afferenti la Fiera del Mare, viene istituita una corsia protetta che dalla via dei Pescatori arriva al piazzale Kennedy utilizzando la parte più a mare della Strada Aldo Moro e la corsia cordolata della parte mare della Rotatoria 9 novembre 1989 che per l’occasione è ulteriormente delimitata da transenne metalliche e detto transito avverrà a senso unico alternato regolamentato da movieri.

Family Run: strade chiuse e divieti

Partenza alle ore 11 per corprire il seguente percorso di circa tre chilometri: piazza Rossetti, corso Marconi, strada Aldo Moro lato Mare, svincolo piazza Cavour, via del Molo, porta Siberia, porto Antico, Piazzale Mandraccio. Sono disposte le seguenti prescrizioni:

Piazza Rossetti lato levante: divieto di transito dalle ore 8 alle 14 e divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata dalle 00:01 alle 14 di domenica 14 aprile.

Corso Marconi carreggiata lato monte tratto tra via Rimassa e piazza Rossetti carreggiata lato ponente: divieto di transito dalle ore 8.45 alle ore 11.30 e divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata (compreso il centro strada) con rimozione forzata dalle 00:01 alle 14 di domenica 14 aprile.