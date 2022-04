Genova, domani serata di danza al Carlo Felice per i "Piccoli Cuori" del Gaslini

di Redazione

Dalle 20.30 l'evento voluto da Jacopo Bellussi, etoile dell'Hamburg. L'assessore Grosso: "Um segnale per il mondo dello spettacolo con un intento benefico". Orazi: "E' solo l'inizio di grandi eventi"



Serata di danza venerdì 8 aprile alle ore 20:30 al Teatro Carlo Felice. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Piccoli Cuori ODV che acquisterà dispositivi medici per il reparto di cardiologia dell’ospedale Gaslini.

L’evento è stato fortemente voluto da Jacopo Bellussi, etoile di Hamburg Ballet che nelle vesti di direttore artistico renderà omaggio alla sua città.

Il Comune di Genova, con l’Assessore alle Politiche Culturali Barbara Grosso ha fin da subito sposato l’iniziativa. “Sono felice che un evento artistico di grande importanza e qualità sia a Genova, per dare anche un segnale forte per il mondo dello spettacolo ma anche per sostenere le iniziative benefiche come sempre facciamo” commenta Barbara Grosso.

Lo spettacolo prevede due atti, con la bellezza di ben undici pezzi.

Ad esibirsi saranno compagnie di danza estremamente prestigiose e di fama internazionale.

Il momento più toccante che andrà a chiudere il primo tempo, sarà il passo a due tratto dal famoso balletto Il Corsaro. Verrà infatti dedicato a Mattia Napoli, alla sua gioia di vivere e lottare.

Il filone dell’evento sarà l’amore che in entrambi gli atti sarà raccontato attraverso la musica e la danza.

“Una serata di gala ci attende, ma sarà solo l’inizio di grandi eventi” afferma il sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi.