Genova, domani imprenditori edili ancora in piazza contro la cancellazione dei bonus: tre cortei, città a rischio paralisi

Domani Genova rischia di essere una città paralizzata: gli imprenditori edili del gruppo spontaneo "Basta Crediti Incagliati", che protesta contro la scelta del governo di cancellare i bonus per il settore, sono pronti a tornare in piazza con tre cortei che confluiranno in centro città e si trasformeranno in un presidio che si protrarrà fino al pomeriggio.

Due dei cortei di mezzi commerciali partiranno da Ponente e uno da Levante. Il primo si radunerà in lungomare Canepa, attraverserà la Guido Rossa e la Sopraelevata; l'altro parte da via Merano e attraverserà Sestri Ponente, Cornigliano, via Cantore, per poi arrivare nella zona della Questura e riunirsi al corteo di Levante, il cui ritrovo invece è in Corso Europa e attraverserà la Foce, Brignole e Brigate Partigiane.

Da lì il raduno in piazza De Ferrari, con i veicoli che saranno parcheggiati nelle vie circostanti e il presidio che si sposterà in piazza Corvetto fino alle 15, momento in cui riprenderà la marcia dei mezzi commerciali tra le sopraelevata e le vie circostanti.

Una lunga giornata di disagi, dunque, prevista per questa nuova protesta del mondo edile.