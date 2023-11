Genova, dilaga il fenomeno delle "truffe dell'incidente": nuovo caso a San Fruttuoso

Ancora un caso della cosiddetta truffa dell'incidente ai danni di anziani in Liguria. L'ultimo caso nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova, dove una donna ha ricevuto una telefonata da una persona, un italiano, che avrebbe spiegato come, a causa di un incidente stradale che aveva visto coinvolto un parente, fosse necessario risarcire la vittima dello scontro automobilistico con una somma di denaro di diverse migliaia di euro.

L'uomo avrebbe poi raggiunto l'abitazione della donna per ricevere i contanti: indagini sono in corso per capire se la truffa sia riuscita o meno.

Il fenomeno continua a dilagare anche in Liguria, da oltre un anno, in particolar modo nelle province di Genova e Savona: l'invito alle persone che ricevono telefonate di questo genere è di verificare per bene e denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.