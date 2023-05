Genova, digitalizzazione e cybescurity nel tpl: ecco le nuove tecnologie che arriveranno anche in città

Trasformare il trasporto pubblico locale in un sistema integrato, attraverso le nuove tecnologie e la digitalizzazione, per spingere i cittadini a un uso sempre maggiore del mezzo per gli spostamenti a breve termine. È questo uno degli obiettivi del il 5^ Seminario 'Its nel trasporto pubblico locale' organizzato dall'associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico Asstra in collaborazione con Amt.

Grazie alle nuove tecnologie, infatti, si possono ottimizzare i flussi di traffico con una riduzione dei tempi di spostamento, la diminuzione degli incidenti, l'abbattimento delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici.

"Il fenomeno della 'mobility as a service', lo strumento digitale per integrare i servizi alla mobilità, così come la cybersecurity - spiega il direttore di Asstra Emanuele Proia - sono al centro di questa rivoluzione digitale. L'obiettivo è quello di spostare la mobilità pubblica verso una maggiore competitività di quello privato con viaggi semplici, competitivi, a prezzi più sostenibili rispetto all'automobile". Tecnologie che vedono il capoluogo ligure, con Amt, all'avanguardia nell'innovazione dei sistemi.

"Noi ci stiamo muovendo verso questa direttrice con nuovi servizi per dare valore ai territori - spiega Ilaria Gavuglio, presidente di Amt - andando verso una mobilità sostenibile, tesa alla facilità d'uso, e parallelamente stiamo implementando la nostra cybersecurity".

"Le nuove tecnologie ci aiuteranno a migliorare l'efficacia del sistema - aggiunge l'assessore alla mobilità del comune di Genova Matteo Campora - perché avremo la possibilità di intervenire sulla sicurezza del personale viaggiante e dei passeggeri e sulla semplificazione del servizio al cittadino con l'azienda che potrà ottimizzare i flussi e il passeggero che, attraverso lo smartphone, potrà organizzare il suo viaggio".

Click al video per il servizio completo con le interviste a Emanuele Proia (Direttore Asstra), Matteo Campora (Assessore ai Trasporti del Comune di Genova) e Ilaria Gavuglio (Presidente AMT).