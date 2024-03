Genova, differenziata, Bevilacqua (Lega): "Più contenitori in parchi, giardini e impianti sportivi"

Più contenitori per la differenziata in parchi, giardini e impianti sportivi. Li chiede Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega. “Nelle linee programmatiche 2022 - 2027 - spiega in una nota - viene riportata l'intenzione del Comune di Genova di essere promotore dello sviluppo e della diffusione della raccolta differenziata di qualità attraverso campagne di sensibilizzazione della cittadinanza per incentivarne la collaborazione e limitare l’abbandono di rifiuti grandi e piccoli. Visto che i parchi e i giardini pubblici sono frequentati ogni giorno da tante persone, fra cui anziani e famiglie e il problema principale della raccolta differenziata in questi luoghi è l’introduzione dei rifiuti all’interno del contenitore sbagliato, con una mozione, approvata dal Consiglio comunale, ho chiesto che nelle aree verdi a fruizione pubblica, vengano incrementati i contenitori per la raccolta differenziata che renderebbero possibile differenziare i piccoli rifiuti prodotti dalle tante persone che frequentano questi luoghi anche avviando un progetto di educazione ambientale che viene richiesto da diverse realtà: associative, commerciali, comitati di quartiere, oltre che da tante famiglie".

"Per questo - conclude - ho richiesto di programmare un’implementazione dei contenitori per il conferimento di diverse tipologie di rifiuto all'interno di parchi, giardini pubblici ed impianti sportivi aperti al pubblico del territorio comunale. Spiace solo che la sinistra, per pure questioni ideologiche, si sia astenuta su un argomento così importante”.

Nel corso della seduta odierna di consiglio, Bevilacqua ha proposto anche una particolare iniziativa contro i soprusi a scuola e in rete. “Il 7 febbraio scorso è stata la Giornata Nazionale contro il bullismo e il Cyberbullismo. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è una piaga sociale purtroppo sempre presente e in continua crescita. Essendo molte le istituzioni che, in collaborazione con scuole e associazioni, hanno avviato progetti contro il bullismo e cyberbullismo e considerando necessario sostenere o avviare progetti di prevenzione, educazione, di informazione e comunicazione nei confronti degli adolescenti sul bullismo e il cyberbullismo, dando seguito alla Mozione 3/2024 “Peer to peer education su bullismo e cyberbullismo”, ho proposto con un Ordine del giorno, approvato dal Consiglio comunale, di organizzare progetti di informazione e comunicazione sul bullismo e cyberbullismo all’interno delle scuole e di porre su un apposito cartello a forma di Stop o una targa, con la dicitura “STOP BULLISMO – SCUOLA DEBULLIZZATA”, fuori dalle scuole che attuano progetti di informazione e comunicazione sul bullismo e cyberbullismo”.