Genova, diagnostica per immagini e prevenzione: talk aperto al pubblico

GENOVA - Anche nel mese di marzo, SYNLAB si impegna a organizzare Talk rivolti al pubblico, in presenza e online, utili a promuovere l'importanza della salute e della prevenzione, in un ambiente informale in cui potersi confrontare liberamente con gli specialisti. Giovedì 27 marzo, alle ore 18:30, il format "SYNLAB La Salute in un Talk" sbarca a Genova, presso il Poliambulatorio SYNLAB Il Baluardo di Via alla Calata Marinetta 2, per parlare del ruolo chiave della diagnostica per immagini nella prevenzione personalizzata.

Quali sono gli esami che tengono davvero la salute sotto controllo? Come possiamo prevenire le patologie più complesse? A queste e altre domande, risponderà il Professor Paolo Tortori Donati grazie alla sua trentennale esperienza in questo specifico campo diagnostico. A dare il benvenuto ai presenti il Dott. Silvio Del Buono, direttore sanitario di SYNLAB Il Baluardo.

«L’idea di questo convegno - spiega la Regional Director SYNLAB Simona Lombardi - nasce dal fatto che spesso non si considera quanto, in assenza di percorsi di prevenzione, possa diventare più oneroso affrontare una patologia in una fase già avanzata, con cure più invasive, tempi di recupero più lunghi e un impatto maggiore sulla qualità della vita. Continuare ad aprire le porte del nostro Poliambulatorio, per eventi divulgativi dedicati alla prevenzione e alla conoscenza degli esami diagnostici più efficaci ed appropriati, è uno dei modi in cui intendiamo contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone nel nostro territorio».

Spesso si tende a sottovalutare la necessità di esami diagnostici finché non si manifestano sintomi evidenti. Informarsi correttamente permette di superare questi bias cognitivi e di affidarsi a un approccio basato su evidenze scientifiche. Inoltre, comprendere l’importanza del valore degli esami di diagnostica per immagini, aiuta a fare scelte consapevoli, oltre che informate, sulla propria salute.

Per iscriversi all’evento è possibile inviare una email all’indirizzo comunicazione.liguria@synlab.it L'incontro è aperto a tutti e prevedere un aperitivo conviviale conclusivo con gli specialisti Synlab.

