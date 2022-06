Genova, Dello Strologo: "Bucci ineleggibile? Io parlo di contenuti ma le regole, se ci sono, vanno rispettate"

di Marco Innocenti

Così il candidato sindaco del centrosinistra nel giorno della visita dell'ex premier Conte, che a suo tempo firmò proprio il Decreto Genova

E' tornato a parlare anche di Modello Genova, Ariel Dello Strologo. Il candidato sindaco della coalizione progressista, in occasione della visita dell'ex premier Giuseppe Conte, che a suo tempo firmò proprio quel Decreto Genova che concesse particolari poteri al commissario. "E' una questione molto tecnica - ha spiegato Dello Strologo - Il modello Genova fa riferimento ad una situazione eccezionale, per la quale è stata trovata una soluzione eccezionale: permettere a chi avrebbe dovuto ricostruire il ponte, di aver meno regole da seguire e non avere un tetto di spesa. Era giusto farlo perché era un momento particolare, è stato fattio bene per merito di tante persone e siamo tutti contenti ma pensare che il paese, in situazioni normali, possa andare avanti con regole straordinarie credo non sia corretto. Ci sono delle regole fondamentali per garantire contro le infiltrazioni mafiose o che i soldi pubblici non vengano spesi male. Non è che io sia contro il Modello Genova ma mi sembra giusto dire ai cittadini che può essere chiamato in causa solo in situazioni eccezionali".

Dello Strologo è poi tornato sulla questione della possibile ineleggibilità di Marco Bucci a sindaco, questione rilanciata in giornata anche da Alessandro Terrile del Pd. "Io faccio la campagna elettorale sui contenuti - ha detto - perché ho una visione di città che secondo me è migliore di quella del mio avversario. Se lui ha dei problemi rispetto alla sua posizione, li deve gestire ma non sarò io a dirgli cosa fare. In un paese di regole, però, le regole vanno rispettate. Io però la mia campagna elettorale la faccio sui contenuti".