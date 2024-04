Genova, dal 9 al 25 maggio la prima edizione della 'Invasione dell'UltrArte'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un evento assolutamente inedito per la città, che porta il mondo dell’arte nel cuore del centro storico di Genova dal 9 al 25 maggio: è la prima edizione de “L’invasione dell’UltrArte”,organizzata da Passo Blu International Art Communication in sinergia con il Civ di Via Luccoli e in collaborazione con Confesercenti Genova e il Comune di Genova e con il Patrocinio di Rai Liguria.

L’evento inaugurerà giovedì 9 maggio alle ore 11,30 in Piazza Luccoli con una presentazione del progetto e del percorso artistico che si snoderà lungo l’intera via, esponendo pitture, fotografie, sculture e installazioni degli artisti di Passo Blu nelle vetrine dei locali aderenti. Passeggiando sotto le installazioni luminose di Isabella Ramondini, realizzate per l’occasione, i visitatori avranno l’occasione unica vivere i loro negozi preferiti come delle vere e proprie gallerie d’arte. L’esperienza si concluderà poi con una degustazione di vini eroici e una riflessione sulle proposte artistiche di questo emozionante viaggio espositivo.

«L’iniziativa, concepita per coinvolgere attivamente la comunità locale e i flussi turistici in crescita, offre un’esperienza estetica ed emozionale unica, trasformando via Luccoli in un vero e proprio museo a cielo aperto e offrendo un’azione creativa di solito riservata ad altri contesti», dichiarano gli organizzatori.

Il programma de “L’invasione dell’UltrArte” prevede anche tre appuntamenti speciali: uno in apertura, giovedì 9 maggio, con la performance alle h 17 degli attori del Cfa – Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri e il sound design alle 18 di Deborah Monaldi e i negozi eccezionalmente aperti fino alle 20,30 per consentire al pubblico la visita alle opere; un secondo evento il 16 maggio alle h 18 con la performance degli attori dell’associazione Performer Espressione Applicata di Emanuela Rolla e un terzo evento in chiusura, nel pomeriggio di sabato 25 maggio, con l’esibizione della Scuola di Danza Luccoli 23 ASD.

Presso l’atrio del Palazzo dei Rolli Spinola Franzone, sarà possibile ammirare l’installazione site- specific di PierPaolo Koss intitolata “Digging the Future”. Questo contributo artistico unico arricchirà ulteriormente l’esperienza dei visitatori, offrendo uno sguardo inedito sul futuro dell’arte contemporanea.

Una mappa interattiva scaricabile dal sito passoblu.org riporterà i match tra gli artisti e i locali aderenti, il cui elenco è disponibile in calce. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, visitate il sito www.passoblu.org/invasione-ultrarte.





I Match dell’Invasione: 22 locali | 1 palazzo dei Rolli | 23 artisti

Passengers | Vittorio Valente

Il Salotto della Madda | Marco Laganà

Erboristeria Altea | Elda Gavelli

Moisman Sport | Roberto Agostino

GiocaLuccoli | Diego Cottica

Lo Spaventapasseri | Diego DIT Toscani

Giffo | Paolo Lorenzo Parisi

Planet Shoes | Roberta Buccellati

Gentlemen Genova | Enrico Musenich

La Casa della Carta | Francesca Ventura

Genovalaser | Piergiorgio Grasso

Rossi Pelletteria | Lino Di Vinci

Noi | Giusi Lorelli

Erboristeria San Giorgio | Federica Barcellona

Betty Page Boudoir | Annalisa Pisoni Cimelli

Mobilia Magazzini Generali | Vito Pietroburgo

Eleonora De Giorgi Domus | Fazz

Angelillo Sas dal 1921| Cinzia Ratto

L'Amico Ritrovato | Gian Luca Groppi

L'Amico Immaginario | Chiara Gennaro

Luciana Cappelli | Carla Iacono

AltiVini Enoteca Eroica | Fazz