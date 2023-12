Genova, da marzo aumenta l'imposta di soggiorno per gli alberghi: da 2 euro per gli ostelli a 5 euro per i 5 stelle

Dal primo marzo a Genova entrerà in vigore l'aggiornamento dell'imposta di soggiorno per le strutture alberghiere. La nuova imposta andrà da un minimo di 2 euro al giorno a persona per le strutture a una stella a 5 euro per le strutture a 5 stelle. La decisione è stata presa dalla giunta comunale del capoluogo ligure. "L'adeguamento della misura dell'imposta di soggiorno per il settore alberghiero - spiega l'assessora al Turismo Alessandra Bianchi - si inserisce nella strategia e nella progettualità finalizzata alla crescita della destinazione Genova dal punto di vista turistico.

I maggiori introiti saranno utilizzati da un lato per il potenziamento dell'attrattività turistica con eventi a richiamo nazionale e internazionale, considerando anche che nel prossimo anno in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport, dall'altro per l'ulteriore valorizzazione del settore congressuale, per la promozione della città sui mercati nazionali ed internazionali". Le nuove misure sull'imposta di soggiorno prevedono: Alberghi &bull 1 stella: 2 euro &bull 2 stelle: 2,5 euro &bull 3 stelle: 3 euro &bull 4 stelle: 4 euro &bull 5 stelle e 5 stelle lux: 5 euro Residenze turistico alberghiere &bull 1 stella: 2 euro &bull 2 stelle: 2,5 euro &bull 3 stelle: 3 euro &bull 4 stelle: 4 euro &bull 5 stelle: 5 euro Locande &bull 1 stella: 2 euro &bull 2 stelle: 2,5 euro &bull 3 stelle: 3 euro &bull 4 stelle: 4 euro &bull 5 stelle: 5 euro.