Genova, da domani tre giorni di chiusura anticipata della metro

di Redazione

Ultimi convogli poco dopo le 21 fino al 3 marzo per consentire i lavori da tempo programmati. L'alternativa è la linea 9 da Caricamento a Pontedecimo.

Chiusura anticipata della metro nelle serate di martedì 1°, mercoledì 2 e giovedì 3 marzo. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento - Brin - Pontedecimo). Il programma lavori della settimana prevede le prove di configurazione dell’impianto Wi-Fi nella galleria tra Brignole e De Ferrari, la prosecuzione delle attività per la sostituzione in galleria delle lampade a neon con luci a led e gli interventi di manutenzione dell’armamento.