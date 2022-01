Genova, D'Angelo sul candidato sindaco: "Pd alla ricerca di una figura autorevole e credibile"

di Edoardo Cozza

Il segretario genovese dei dem a Telenord: "Il nome ancora non c'è, ancora vivo il confronto con tutti gli alleati e col territorio perché vogliamo vincere"

Si avvicina la data delle elezioni a Genova e in casa centrosinistra il nome di chi si opporrà all'uscente e ricandidato Marco Bucci ancora non c'è. La coalizione guidata dal Partito Democratico, che ha trovato l'appoggio del resto dell'area e del Movimento 5 Stelle, non ha ancora trovato una figura definitiva, nonostante qualche fuga in avanti di nomi e di idee ci sia stata. Ma Simone D'Angelo, segretario genovese del Pd, ai microfoni di Telenord spiega: "Noi stiamo continuando a lavorare sul territorio per costruire un programma forte e solido e a un'idea di campo largo che veda protagonisti noi e tutte le altre forze democratiche, civiche e progressiste che si sentono alternative al centrodestra".

Una strada che verrà perseguita anche dopo l'incontro che i dem genovesi hanno avuto al Circolo Cap questa sera: "Abbiamo deciso di continuare a valorizzare questo lavoro che porterà a rafforzare la candidatura della persona che ci guiderà".

Ma alla fine che profilo verrà scelto? "Il nome più giusto sarà quello più forte, autorevole e credibile per la città. Non guardiamo alle etichette, serve una condivisione piena del nostro programma e la volontà di allargare il consenso delle forze politiche che ci sono. Le disponibilità che sono arrivate sono auterevoli e credibili, speriamo che sia anche vincente per un centrosinistra che ha dimostrato di essere competitivo".