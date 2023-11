Genova, crollo parcheggio a Castelletto: iniziato il recupero dei mezzi. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per eliminare una fuga di gas

I Vigili del fuoco stanno operando con la squadre USAR (Urban Search and Rescue) per il recupero delle vetture precipitate lungo la scarpata tra via Aquarone e via Cabrini, nel quartiere di Castelletto.

Gli operatori erano invece precedentemente intervenuti per eliminare una fuga di gas e mettere in sicurezza le condutture idriche, oltre a una ringhiera sospesa. Alcuni inquilini sfollati sono stati poi accompagnati nelle abitazioni per il recupero di beni di prima necessità. La fornitura del gas risulta ancora interrotta in via precauzionale. Gli ingegneri dei Vvf hanno effettuato una verifica statica sul condominio.

Galleria