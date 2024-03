Genova, crollo falesia passeggiata Nervi, Piciocchi: "Castello non a rischio"

Proseguono gli approfondimenti tecnici nella zona del Castello di Nervi per valutare quali siano state e quali saranno le conseguenze del distacco di una porzione di falesia avvenuto quattro giorni fa nei pressi dell'edificio storico, nei pressi del porticciolo e all'inizio della passeggiata Anita Garibaldi, che ospita alcune associazioni reducistiche.

"Ancora non sono in condizione di rispondere compiutamente tenendo conto che l'evento si è verificato pochi giorni fa - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi rispondendo a due interrogazioni di Laura Gaggero (Fdi) e Donatella Alfonso (Pd) - la posizione dove è avvenuta la frana non è semplicissima da raggiungere, per svolgere le indagini del caso e quindi intervenire, finora è stata effettuata una pulizia sulla vegetazione per osservare quanto accaduto e il livello criticità e per il momento i tecnici escludono conseguenze sulla staticità del castello".

Il distacco di roccia è solo in corrispondenza dello spigolo ovest. "L'area interclusa è quella della balconata - prosegue Piciocchi - ma la passeggiata Anita Garibaldi non è stata interrotta, nelle prossime ore con gli ulteriori approfondimenti tecnici potremo aggiornare ma sicuramente per noi è una questione prioritaria". Il castello risale al XVI secolo.