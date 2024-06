Genova, crollo del marciapiede a Quinto. Avvenente: "Costo riparazioni molto oltre le nostre disponibilità"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo la caduta di una nonna con la nipotina in corso Europa, dovuta al crollo di una porzione di marciapiede, il Comune di Genova ha stanziato fondi per interventi urgenti. Ma per la zona di Quinto i tempi delle riparazioni potrebbero essere lunghi: le verifiche sono ancora in corso e il costo stimato da Aster potrebbe essere molto superiore alle disponibilità dell'assessorato alle manutenzioni. Lo ha confermato l'assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente: "Con ogni probabilità la cifra necessaria sarà molto, ma molto più alta di quanto possa essere nelle disponibilità dell'assessorato alle Manutenzioni, che ricordo interviene su opere fino a un ammontare massimo di 100.000€. Sarà un'opera che dovrà essere inserita come punto in un piano triennale e dovrà essere discussa e concordata anche con i municipi competenti, per fare in modo che possa essere inserita in quel piano".





E dal Consiglio arriva la richiesta di una commissione speciale per verifiche e manutenzioni, a firma di Laura Gaggero, che ai microfoni di Telenord ha dichiarato: "Lo sprofondamento di un marciapiede nel momento in cui passava una nonna con la nipotina mi ha scosso profondamente, come penso un po' tutti i cittadini. Come Comune dobbiamo avere una strategia non solo di ripristino delle buche dei marciapiedi, ma proprio di una messa in sicurezza, per avere una sicurezza diffusa".