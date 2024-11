Genova, “Cresciamo con la città”: il convegno di Aster alle Cisterne del Ducale

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Convegno alle Cisterne del Ducale per raccontare il passato, il presente e il futuro del braccio operativo del Comune di Genova.

Aster celebra in questo 2024 i traguardi raggiunti in un lungo percorso che ha previsto trasformazioni e innovazioni che includono l'età media dei dipendenti che è di 40 anni. In 5 anni l'azienda ha aumentato il personale di quasi 60 unità.

Con i saluti del vicesindaco e assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi, dell’assessore al centro storico e commercio Paola Bordilli e dell’assessore comunale alla manutenzione Mauro Avvenente, si è aperto il primo degli eventi che A.S.Ter. ha organizzato in occasione del venticinquesimo anno di attività.

Dalla manutenzione delle strade ai grandi cantieri che hanno cambiato il volto di Genova, in accordo e armonia con sostenibiltà e tecnologia come le grandi aiuole di Viale Brigate Partigiane o la deliziosa e appena ultimata via Oberdan a Nervi.

Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenibilità, progetti speciali, la macchina di A.S.Ter., che ha sede in via XX Settembre al civico 15, conta circa 400 dipendenti.

“Un compleanno e un appuntamento da rinnovare anche il prossimo 15 novembre 2025: siamo una grande famiglia, le difficoltà non mancano ma siamo forti delle nostre capacità e competenze. I nostri numeri sono significativi: 323 impianti semaforici, 50.000 alberi, 1.370.000 metriquadrati di parchi, giardini e verde di arredo, 50 chilometri di rivi, 250 impianti di ascensori. Le figure professionali in azienda spaziano dal geometra al geologo, dall’architetto al botanico, dal paesaggista all’ingegnere illuminotecnico. Aster ama i giovani e molti di loro scelgono di lavorare con noi. Ne abbiamo assunti molti in questi ultimi anni”, dichiara il presidente di A.S.Ter. Francesco Massimo Tiscornia.

Il passato dell’azienda è stato raccontato da testimonial d’eccezione che non hanno saputo trattenere la loro emozione rievocando passaggi fondamentali della loro vita professionale ed esperienze personali vissute sul campo lavorando gomito a gomito: l’ingegner Roberto Bergamino, l’ingegner Giorgio Fabriani, l’avvocato Enrico Vergani e l’ingegner Antonello Guiducci.

Sul palco si sono abbracciati l’attuale direttore generale Mauro Grasso e la CEO Francesca Aleo: il dg di Aster si è commosso ricordando Alessandro Campora, dipendente Aster di 55 anni, prossimo alla pensione e ucciso dal crollo del ponte.

Al costruttivo “tavolo tecnico” di esperti, che ha previsto un dibattito sulle strategie da adottare, sinergie e interdisciplinarietà nel futuro della progettazione e manutenzione del territorio hanno partecipato: l’architetto Ines Marasso, dirigente dell’Area Infrastrutture ed OOPP del Comune di Genova, Francesco Violo, presidente dell’Ordine Nazionale dei Geologi, Riccardo Miselli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova ed Angelo Consiglieri, in rappresentanza dell’Ordine degli Agronomi Forestali di Regione Liguria.

Il prossimo evento per addetti ai lavori sarà il seminario "Prati di città" il 20 novembre nella Sala Camino di Palazzo Ducale. Dal 25 al 29 novembre infine, Aster sarà in giro per la città con un gazebo itinerante, gadget, magazine e roadshow dedicati ai cittadini per farsi conoscere e conoscere gli utenti per i quali ogni giorno scende in campo.













Genova, Aster cresce con la città: in 5 anni assunti 60 dipendenti