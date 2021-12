Genova, Cozzi a Telenord: "Comitato parenti vittime Morandi escluso da parti civili: per la giurisprudenza era plausibile"

di Edoardo Cozza

L'ex procuratore capo: "C'erano stati casi diversi, ma in base alla normativa vigente era possibile questo scenario: non commento oltre la decisione del giudice"

"In base a una certa interpretazione giurisprudenziale in relazione alla normativa vigente, l'esclusione del 'Comitato familiari vittime del Ponte Morandi' dalle parti civili del processo in corso era uno scenario plausibile": è il commento dell'ex procuratore capo di Genova Francesco Cozzi a seguito della decisione del gup nell'udienza preliminare di qualche giorno fa.

"In passato c'erano stati casi con un esito diverso, come spiegato ed espresso dagli avvocati che rappresentano il comitato, ma erano casi molto peculiari. Per il resto non posso fare nessun commento, perché è una decisione di un giudice in un processo in corso. Comunque tanti di noi continueranno a seguire il processo pur non occupandosene ed è quello, come ha spiegato la rappresentante Egle Possetti, che farà anche il Comitato".