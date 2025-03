Genova: Coronata, al via lavori di ristrutturazione scuola infanzia

Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Alessio Bevilacqua (nella foto), fa il punto sugli attesi lavori di manutenzione sul tetto della scuola dell’infanzia ‘La Girandola di Mirko’ di via Coronata. "Abbiamo una data certa. Dopo diverse segnalazioni - dice in una nota - e dopo che ho sollevato la questione con una interrogazione in Consiglio comunale, l’Assessore De Fornari ha confermato che i lavori inizieranno il prossimo 28 marzo. Si tratta di interventi fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale scolastico. Tra le criticità più urgenti vi sono le infiltrazioni d’acqua, in particolare nel locale cucina. I lavori prevedono la completa impermeabilizzazione della copertura dell’edificio, il ripristino degli intonaci, la posa di nuova pavimentazione antitrauma nell’aula della sezione primavera e nella stanza destinata al riposo, oltre ad altri interventi come la sostituzione di una porta REI e la sistemazione di una porzione di marciapiede".

"I lavori si svolgeranno nei fine settimana per ridurre al minimo i disagi alle attività scolastiche e, nelle successive fasi di ripristino, durante la settimana con orari standard. Dopo anni di attesa, è importante che le istituzioni diano risposte concrete ai cittadini e si prendano cura degli edifici scolastici, specialmente - conclude Bevilacqua - quando si tratta di un luogo così significativo per il quartiere e per la memoria di Mirko Vicini, vittima del crollo del Ponte Morandi, a cui la scuola è dedicata”.

