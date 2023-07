Genova Cornigliano: nuovo centro di educazione al lavoro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Inaugurata la sede del Centro di Educazione al Lavoro-Cel Torretta di Genova Cornigliano, in viale Narisano 7-9, gestito da Agorà Coop. Attività in convenzione con il Comune di Genova, i Cel forniscono servizi educativi e di orientamento al lavoro, rivolti a giovani seguiti dai servizi sociali, in età compresa tra i 16 e i 20 anni. La finalità del servizio è sostenere i giovani, che non hanno terminato il ciclo di studi e che necessitano di un percorso individuale per inserirsi nel mondo degli adulti e del lavoro. I posti a disposizione sono 20, con la possibilità di ampliamento per percorsi integrati con scuole secondarie e formazione professionale.

"L'inclusione sociale passa inevitabilmente dall'inclusione lavorativa, strumento fondamentale per tutti i percorsi di vita autonoma - spiega l'assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso - L'Ufficio Coordinamento e Inserimenti Lavorativi, in sinergia continua con gli enti del terzo settore, attraverso i Centri di Educazione al Lavoro consente di intercettare i reali bisogni dei ragazzi che oggi non studiano e non lavorano, accompagnandoli in percorsi di inserimento lavorativo".

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova struttura - dice Manuel Sericano, direttore di Agorà - I nostri due Centri di Educazione al Lavoro Torretta ed Arianna, rispettivamente in viale Narisano a Cornigliano e salita Franzonina a Marassi rappresentano dei validi esempi della cura ed efficacia dei Servizi offerti a Genova in favore di giovani Neet». Attualmente sono 5 i Cel attivi sul territorio genovese. Prossimamente ne verrà attivato un sesto per arrivare ad un totale di 120 posti dove, nel corso dell'anno, potranno essere attivati percorsi per molti ragazze e ragazzi".