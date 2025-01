Genova: Consulta Edilizia, Stefano Sibilla confermato presidente

La Consulta Permanente per l'Edilizia della Provincia di Genova ha riconfermato all'unanimità l'architetto Stefano Sibilla come presidente per il biennio 2025-2026. L’associazione, che riunisce ordini professionali e associazioni del settore edilizio e immobiliare, si conferma un punto di riferimento cruciale per il confronto su tematiche urbanistiche e normative. La sua missione è fornire analisi mirate e proposte concrete per migliorare la pianificazione urbana e il contesto legislativo locale.

Un impegno costante - Nel corso del precedente mandato, l'architetto Sibilla ha promosso numerose iniziative, favorendo il dialogo con l'assessorato all'Urbanistica del Comune di Genova. Tra i risultati più rilevanti spiccano la modifica delle norme generali del Piano Urbanistico Comunale (PUC), l’introduzione delle linee guida per il Paesaggio Rurale, le osservazioni al regolamento edilizio comunale (REC), e le proposte per il miglioramento del decoro urbano. Non è mancato l’impegno sul fronte delle energie rinnovabili, con l’elaborazione delle linee guida per il fotovoltaico.

Sfide future - Guardando al futuro, la Consulta si prepara ad affrontare sfide ambiziose. In primis, il nuovo Piano Urbanistico Comunale, un processo che è già in fase di avvio. Il lavoro si estenderà anche alla collaborazione con le Amministrazioni locali e regionali per favorire un dialogo costante e produttivo sulle principali tematiche che riguardano il territorio genovese.

Principi cardine - Semplificazione, lavoro, ambiente e qualità della vita sono i pilastri su cui si fonda l’azione della Consulta. La volontà di semplificare le normative urbanistiche e migliorare la vivibilità della città rappresenta uno degli obiettivi fondamentali per il prossimo biennio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla crescita del settore edilizio in linea con le esigenze moderne.

Unione di intenti - La conferma di Sibilla alla presidenza rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di un progetto che pone al centro la cooperazione tra tutte le realtà coinvolte nel comparto edilizio. La Consulta si impegna a mantenere un confronto aperto, propositivo e orientato alla ricerca di soluzioni concrete per l’evoluzione dell'urbanistica genovese.

Prospettive per il 2025-2026 - Il lavoro della Consulta nel prossimo biennio sarà decisivo per affrontare le sfide legate al piano urbanistico, al miglioramento dei regolamenti locali e all’introduzione di nuove norme che rispondano alle esigenze della città e dei suoi cittadini. Sibilla, riconfermato alla guida, punta a consolidare il ruolo dell’associazione come interlocutore privilegiato per le istituzioni e come laboratorio di idee per il futuro dell’edilizia a Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.