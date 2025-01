Genova, Comune: Viscogliosi, Gozzi e Costa a Telenord, "Progetto al Centro" per cercare nuovi equilibri e il voto degli astenuti

Ospiti di Tgn Today a Telenord, Arianna Viscogliosi, Paolo Gozzi e Stefano Costa, i componenti di "Progetto al centro", il nuovo gruppo formatosi in consiglio comunale a Genova, intervistati da Carlotta Nicoletti, dal direttore Matteo Cantile e da Stefano Rissetto, spiegano le prospettive della loro iniziativa.

Viscogliosi - "Abbiamo deciso di unirci perché proveniamo dal gruppo misto, che probabilmente vedrà l'ingresso di altri colleghi. Volevamo però dare una forma a un posizionamento politico che rappresentasse i nostri valori condivisi, quelli liberali, democratici e cattolici. Vogliamo costruire un nucleo da cui partire per portare avanti progetti fino alla fine della legislatura, e in futuro, se continueremo a condividere gli stessi intenti, decideremo insieme come procedere".

Costa - "Crediamo che i valori del centro debbano tornare a essere centrali e rispettati, perché c'è una domanda elettorale che si rivolge proprio a questo. Forse una parte dell'astensione odierna riguarda proprio una proposta come la nostra, che vuole essere un progetto con un respiro ampio. Riteniamo che ci sia un grande bisogno di ricostruire una dignità politica per questo spazio. Cristina Lodi, però, ha scelto di non aderire al nostro gruppo. Ha fatto le sue valutazioni, ed è un progetto che riguarda anche individui e personalità. Come gruppo, abbiamo scritto chiaramente che i percorsi sono distinti e autonomi. Ogni membro ha le proprie ambizioni e visioni, e Cristina ha scelto un percorso diverso, ma continueremo a dialogare con lei.Ma la nostra speranza è che questo progetto si allarghi, coinvolgendo non solo il movimento di Cristina, ma anche altri, perché sono i miei riferimenti politici e culturali. Spero che sia davvero l'inizio di un'aggregazione che valorizzi questo spazio, che è fondamentale per il Paese".

Viscogliosi - "Guardiamo con interesse a ciò che sta accadendo nel Paese. C'è un fermento culturale che sta prendendo piede, e molte iniziative che si ricollegano ai valori che noi portiamo avanti. Riconosciamo anche nel centrosinistra alcuni valori di base, come la partecipazione democratica, e un certo stile nel governare le istituzioni. Questi sono temi che oggi si percepiscono più fortemente, e a Genova, per esempio, sono manifestati attraverso l'amministrazione Bucci".

Costa - "Questa operazione non è stata pensata solo per le amministrative, ma per creare uno spazio che dia peso politico. Siamo d'accordo con l'idea che anche un piccolo gruppo, con il giusto peso, può influire su grandi decisioni politiche. L'intento non è quello di rivendicare peso, ma di creare e aggregare. Il nostro obiettivo è di lavorare su questi principi, portando avanti iniziative che rispondano a questi valori. Il nostro progetto ha a che fare con l'inclusività e la moderazione. Non vogliamo seguire le logiche di radicalizzazione, ma promuovere una politica che sia più istituzionale e vicina alla quotidianità delle persone".

Gozzi - "Per quanto riguarda le priorità del gruppo, vogliamo concentrarci sulla gestione ordinaria della città, che è stata trascurata in passato. Le manutenzioni, la gestione dei rifiuti, e il miglioramento dei servizi sono temi su cui vogliamo concentrarci, anche se il tempo a disposizione è breve. In particolare, vogliamo rispondere alla domanda di una gestione più attenta e orientata alla quotidianità delle persone, che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase politica. Crediamo che una grande attenzione alla quotidianità delle persone possa davvero fare la differenza e segnare un nuovo corso politico".

Costa - "Candidatura? Io spero di poter continuare a dare il mio contributo, ma in un contesto che sia compatibile con i miei valori e il mio stile. La candidatura a sindaco e la piattaforma programmatica sono elementi fondamentali".

Gozzi - "Non vedo i miei spostamenti come una destabilizzazione, ma come un percorso di coerenza. Ho sempre cercato di mettermi in discussione, per capire meglio il contesto e le opportunità politiche. Quello che cerchiamo ora è di costruire qualcosa di nuovo, creando un perimetro che possa rispondere alle esigenze della nostra società".

Viscogliosi - "È importante essere consapevoli del ruolo che si gioca nello scacchiere politico, anche quando i numeri non sembrano essere dalla propria parte. Adesso siamo pronti per fare il passo successivo, cercando di rispondere a una domanda di politica moderata e inclusiva".

