Genova: Comune, Lo Grasso lascia Lista Toti e passa al Misto, maggioranza sempre più risicata

Dopo l'uscita dalla maggioranza di Arianna Viscogliosi, Stefano Costa e Paolo Gozzi, un altro consigliere comunale di centrodestra, Umberto Lo Grasso (lista Toti), passa al gruppo Misto. La notizia è stata confermata dallo stesso Lo Grasso, che era tornato in consiglio comunale poco più di un anno fa dopo la decisione di Tiziana Lazzari di dimettersi per motivi personali.

Scelta - "A oggi la lista Toti non esiste più, né a livello locale né a livello nazionale e quindi non ha più senso che io continui in questo gruppo", dice Lo Grasso. "Nei prossimi mesi continuerò a dare il mio sostegno alla maggioranza di centrodestra per rispetto nei confronti degli elettori, ma poi vedremo delibera per delibera quale sarà il voto che mi sentirò di dare".

Motivi - Lo Grasso, politico di lungo corso, con un passato nel centrosinistra, da Italia dei Valori alla Margherita, era passato sulla sponda opposta. "Dopo il fallimento del progetto dell'Ulivo", spiega.

Numeri - Con il passaggio di Lo Grasso al gruppo Misto, la maggioranza di centrodestra esiste, di fatto, solo in nome della presenza del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi: in aula rossa i consiglieri di maggioranza sono, a oggi, 20 come quelli di minoranza.

Bucci - "Non sono preoccupato dagli spostamenti in Consiglio comunale a Genova, sono tutti fatti per motivi personali, che non commento perché sono personali, non mi risulta che ci sia alcun problema in Comune, anzi si va avanti, siamo gli unici ad avere il candidato sindaco, i problemi sono da un'altra parte, dove come candidato c'é l'avvocato Filippo Biolè supportato da chi non vuole il nuovo ospedale Galliera, chi si può candidare a sindaco di Genova supportato da chi non vuole il Galliera?". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine dei lavori del Consiglio regionale commenta l'uscita dalla maggioranza in Comune a Genova per andare nel gruppo misto del consigliere Umberto Lo Grasso (Lista Toti). "Diteglielo, io stimo Biolé, è una brava persona, però farsi supportare da chi non vuole il nuovo ospedale Galliera, se ci fosse il sindaco di Genova direbbe 'veda un po' lei'", aggiunge Bucci.

