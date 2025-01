Genova, comunali: vertice centrosinistra, nulla di fatto. Italia Viva: "Gronda e Galliera punti fermi"

Ieri si è svolto l'atteso vertice del centrosinistra in funzione delle comunali genovesi, ma l'esito è stato tutt'altro che risolutivo. Il confronto, purtroppo, non ha portato a nessuna svolta significativa, con le forze politiche ancora divise su temi cruciali come la Gronda e la Galliera. A confermare la situazione di stallo sono stati i rappresentanti di Italia Viva, Eugenio Musso e Arianna Viscogliosi, che hanno chiarito le loro posizioni in merito.

Italia Viva, approccio senza veti - Eugenio Musso e Arianna Viscogliosi di Italia Viva hanno voluto fare chiarezza sulle voci circolate riguardo l’incontro. I due esponenti hanno sottolineato che, pur riconoscendo il valore positivo di un incontro senza veti incrociati, la loro posizione su temi fondamentali come la Gronda e la Galliera resta invariata. "Abbiamo letto ricostruzioni sull’incontro di ieri. Per primi abbiamo sottolineato il positivo fatto che sia stato un incontro senza veti incrociati", hanno affermato. Anche sul fronte delle candidature, Italia Viva non ha intenzione di fare passi indietro. "Ribadiamo la necessità di un profilo riformista in grado di avere una capacità espansiva e credibile al centro", hanno dichiarato Musso e Viscogliosi. Il partito non esclude la possibilità di avanzare proprie proposte, ma ha messo in chiaro che non accetterà pacchetti precostituiti decisi altrove. "No veti ma neppure accettazione di pacchetti precostituiti", hanno aggiunto, mantenendo alta l'attenzione sulla loro linea politica.

Comitato - Intanto, nel tentativo di trovare un terreno comune, è stato costituito un Comitato che riunisce diverse anime del centro-sinistra del territorio con l'obiettivo di arrivare a una candidatura condivisa. Questo gruppo include nomi di spicco come Vito Vattuone, Vittoria Canessa, Davide Patrone, Simone Farello, Martina Caputo e altri esponenti locali, tra cui il segretario provinciale di Genova, Simone D’Angelo. Tuttavia, lo scenario di incertezza continua, soprattutto dopo le dichiarazioni del segretario regionale del partito Davide Natale riguardo alla possibile candidatura di Armando Sanna, che non hanno contribuito a stemperare il clima.

