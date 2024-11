Genova, comunali, Roberta Pinotti si chiama fuori dal toto-candidato di centrosinistra: "Pronta a dare un contributo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Certamente io Genova ce l'ho sempre avuta nel cuore, io sono nata qui e qui vivo ma non mi piacerebbe governarla ma mi piacerebbe dare il mio contribuito per aiutare quelli che la governeranno". Così ai microfoni di Telenord Roberta Pinotti, già ministro della Difesa nei governi Renzi e Gentiloni e una lunga esperienza parlamentare alla Camera e al Senato.

Il nome della Pinotti ha preso a circolare subito dopo la vittoria di Bucci alle regionali, per una eventuale candidatura a sindaco di Genova per il centrosinistra. Ma la diretta interessata si sottrae al gioco delle voci, avviato peraltro in un contesto in cui non è ancora chiaro il meccanismo di designazione, ovvero se tramite decisione degli organi dei partiti o per mezzo delle primarie.

Pur avendo svolto un alto incarico di governo, oltretutto come prima donna nominata alla Difesa nella storia d'Italia, al Comune di Genova (dove era stata assessore durante la sindacatura Pericu) è legato un ricordo non dei più fausti della sua altrimenti brillante carriera politica. Nel febbraio 2012, infatti, la Pinotti aveva partecipato alle primarie del centrosinistra per la designazione del candidato sindaco del capoluogo ligure, insieme con Marco Doria e il sindaco uscente Marta Vincenzi; nell'occasione la Pinotti pagò forse la relativa distanza dalle cose locali, essendo ormai parlamentare da oltre un decennio. Alle primarie votarono 25.090 persone nelle 73 sezioni allestite in città e Marco Doria ottenne il 46% delle preferenze con 11.499 voti a favore, Marta Vincenzi si attestò infatti al 27,5% con 6.885 voti e Roberta Pinotti prese 5.902 preferenze per un totale pari al 23,6%.

