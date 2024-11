Genova, comunali, gira il nome di Massa presidente Arci: "Lusingato si pensi a me, ma non lascio cose a metà"

Walter Massa, presidente nazionale Arci, genovese, è uno dei nomi che circolano, nella base del centrosinistra, da quando l'eventualità di elezioni comunali anticipate è diventata certezza, a causa della vittoria alle regionali del sindaco di Genova Marco Bucci. "Lusingato - dice il diretto interessato a Telenord - ma non lascio le cose a metà e il mio mandato all'Arci scade nel dicembre 2026..."

A proposito di Massa, eletto poco meno di due anni fa ai vertici dell'associazionismo di area dem, si ragiona nella prospettiva di una scelta del candidato tramite il meccanismo delle primarie, che sarebbe caldeggiato dalle componenti più radicali del cosiddetto "campo largo", mentre all'interno del Pd l'elenco dei candidabili rispecchia l'esito in termini di preferenze scaturito dalle regionali, con nomi come Simone D'Angelo, Armando Sanna, Katia Piccardo e Federico Romeo fino allo stesso Andrea Orlando e a un nome da tempo sullo scenario nazionale come Roberta Pinotti, una lunga esperienza governativa alla Difesa.

Lo stesso Massa commenta: "Non sono informato, nessuno mi ha contattato ma non escludo che qualcuno possa aver discusso attorno al mio nome. Chiaro che possa essere lusingato, ma non credo di essere nelle condizioni di poter accettare una designazione che interferirebbe con l'incarico che sto svolgendo. Per ora nessuno mi ha proposto nulla, certo mi fa piacere che si pensi che io possa essere in grado di competere".

"Oggi escludo tassativamente una mia possibile candidatura a sindaco - conclude - poi da qui alla fine del mio mandato possono cambiare tante cose, fermo restando il mio impegno nell'associazione che devo svolgere nel rispetto di chi mi ha eletto presidente".