Genova, cimento e pulizia della baia il 15 dicembre a Priaruggia

Visto il grande successo delle edizioni precedenti anche quest’anno l’ U.S.Quarto con la collaborazione della Società Nazionale Salvamento Nervi e di Freeswimmer A.D.S. di Genova organizza la manifestazione “3° Cimento Invernale e pulizia Baia di Priaruggia “ domenica 15 dicembre 2024.

L'evento sta suscitando molto interesse poiché ripresenta quanto già proposto nei due anni precedenti con l’iniziativa “Priaruggia Ecosostenibile”: lo sport e il piacere di nuotare tutto l'anno con il Cimento e i benefici che ne conseguono, la pulizia della Baia e del suo fondale, la conoscenza dell'ambiente marino con la necessaria attenzione all’ eco-sostenibilità, hanno come obiettivo non solo l’attività sportiva ma anche la cultura e il rispetto del Mediterraneo.

La formazione per il primo soccorso e la partecipazione del gruppo cinofilo con i cani bagnino, che forniranno assistenza in acqua ai nuotatori e ai subacquei, fanno parte delle iniziative per meglio comprendere le azioni di salvataggio in mare e sottolineano la necessaria attenzione alla sicurezza.

Inoltre l’intervento di un veterinario per illustrare come gestire un cane in ogni situazione in terra e in mare vuole migliorare la conoscenza del “migliore amico dell’uomo” nel rispetto sia delle persone che dell’animale stesso.

La partecipazione prevista è alta: più di 230 persone, cifra in continuo aumento dalle edizioni precedenti e che rappresenta il fatto, ormai consolidato, che questa iniziativa coinvolge la cittadinanza e rappresenta una giornata “clou” di riferimento per il quartiere e per tutti coloro che amano la nostra città e il suo mare.

Tale manifestazione è altresì in collaborazione con AMIU Genova, che fornirà il supporto e il materiale per la pulizia, la Società Pescatori Sportivi Priaruggia, il CRAL Ospedali Galliera di Genova e. Il Municipio Levante del Comune di Genova ne ha dato il patrocinio non economico, PlasticFree Onlus ne è partner. E’ prevista la partecipazione del nucleo dei subacquei dei Carabinieri.

Il programma prevede :

ore 9 : Raduno

ore 10-13 . Pulizia Baia

ore 11.30 : Cimento e nuotata amatoriale

ore 13: Incontro conviviale

Inoltre, ma non di minore importanza :

ore 9-17: Dimostrazione primo soccorso & Rianimazione Cardio Polmonare. a cura della Società Nazionale Salvamento Nervi, che cura anche l’assistenza alla manifestazione.

ore 10-17: Percorso formativo “ Il mare Ecosostenibile” presso il salone dell’ U.S.Quarto.

Ore 14.30-16.30 : Intervento del Dott. Enrico Sponza, veterinario, che illustrerà i metodi di gestione dei cani in ogni ambiente e situazione in terra e in mare a cura della Società Nazionale Salvamento Nervi presso il salone dell’ Unione Sportiva Quarto.

Per l’iscrizione obbligatoria compilate il form di seguito al link: https://forms.gle/Ndb8RWxRVam4nAiX9

www.usquarto.it https://www.facebook.com/usquartoasd email: info@usquarto.it

Via 5 Maggio 30- 16148 Genova – Tel: +39 010 388467 ( segreteria dal lunedì al venerdì ore 9-12 )