Genova, chiusa, e poi riaperta, via Linneo per una fuga di gas

di Redazione

La zona interessata è tra via Ravel e la scuola primaria Morante a Rivarolo

Questa mattina in in via Linneo, nel quartiere di Rivarolo, è stata segnalata una fuga di gas. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Bolzaneto e i tecnici Iren. La zona interessata è tra via Ravel e la scuola primaria Morante.

La strada è chiusa dalle 9 di questa mattina ed è stata riaperta verso le 12.