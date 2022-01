Genova, chiude Fratelli Gaggero: dal 1946 punto di riferimento dei musicisti

di Matteo Angeli

Dal 4 gennaio la liquidazione totale. Ancora un negozio che si arrende quindi. Un problema che riguarda Genova ma non solo.

Un'altra serranda che si abbassa. Un altro negozio che chiude. A Genova dopo 75 anni di attività, chiude Fratelli Gaggero Strumenti musicali in via Fossatello, vero punto di riferimento per i musicisti a Genova. Ovviamente la notizia si sta spargendo e sono in tanti coloro che esprimono anche sui social il loro rammarico.

Dal prossimo 4 gennaio inizierà la liquidazione totale che andrà avanti fino a marzo 2022 con sconti dal 15 al 60%.

