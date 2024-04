Genova, centro storico, operazione alto impatto: 703 persone controllate, 2 arresti, 18 denunce, sequestrata droga

Nella giornata di ieri, 17 aprile, è stata effettuata nuovamente un’operazione “Alto Impatto” nel centro storico di Genova con l'intervento di tutte le Forze di Polizia, della Polizia Locale e la partecipazione della ASL 3, al fine di garantire un approccio integrato alle diverse criticità rilevate.

L'operazione ha interessato le vie del centro storico, l’area delle stazioni metropolitane e dello scalo ferroviario di Genova Principe ove la Polizia di Stato ha operato in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale nelle aree circostanti via Prè (zone A) e nella zona di Piazza Sarzano (zona C) del centro storico. L’Arma dei Carabinieri ha invece disposto un servizio nelle zone ricadenti intorno via Maddalena e sotto Ripa (zona B)

L’attività interforze, informa la Prefettura che ha coordinato l'intera operazione, ha permesso di effettuare mirati controlli ai fini del contrasto di fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, presenza di cittadini stranieri irregolari. Sono stati poi svolti specifici interventi di controllo presso gli esercizi commerciali ed elevate sanzioni.

L'operazione ha visto impegnati 210 operatori delle forze dell’ordine, compreso il cane poliziotto antidroga Leone (nella foto) e 6 operatori della ASL.

Sono state 703 le persone identificate e controllate, 22 gli esercizi pubblici controllati, 18 le persone denunciate in stato di libertà, 2 le persone tratte in arresto, 2 i cittadini extracomunitari espulsi e destinatari di ordine di lasciare il territorio nazionale.

Sequestrati anche 51,93 g di hashish e 8 g di altre sostanze (cocaina, marijuana ed eroina).

Come rileva la nota della Prefettura, a capillare azione messa in campo dalle Forze dell’Ordine, già sperimentata nei mesi scorsi con servizi ad “alto impatto” effettuati nel centro storico e in altri quartieri della città, mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell’area metropolitana.

Il Prefetto Cinzia Torraco ha espresso al Questore e ai Comandanti delle altre Forze di Polizia l’apprezzamento per l’attività svolta.