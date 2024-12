Genova: Carige, lo storico palazzo della banca diventerà un albergo

L'ex sede centrale di Banca Carige in via Cassa di Risparmio, a pochi passi da piazza De Ferrari, verrà riconvertita in una struttura ricettiva tra marzo e aprile 2025. Questo è quanto comunicato dal gruppo Bper, la banca modenese che nel 2022 ha incorporato lo storico istituto genovese. La posizione strategica dell'edificio, insieme alla necessità di ottimizzare gli asset non centrali, rende questa trasformazione inevitabile.

Dipendenti - Attualmente, circa 350 dipendenti lavorano nella struttura. Di questi, una cinquantina andranno in pensione, mentre gli altri saranno ricollocati in altre filiali o uffici, con una riorganizzazione che coinvolgerà anche gli spazi di piazza Dante. Per alcuni addetti, potrebbe esserci la possibilità di trasferirsi in altre città, in linea con la strategia aziendale.

Spazi storici - Non tutto l'edificio sarà riconvertito. La filiale al pian terreno, nota per il suo elegante mobilio, continuerà a essere operativa. Gli ultimi due piani, invece, conserveranno il patrimonio artistico della Carige, inclusa la preziosa quadreria, regolarmente aperta al pubblico per visite guidate.



Mercato immobiliare - La riconversione della sede Carige si inserisce in un contesto più ampio di trasformazioni a Genova. Il palazzo potrebbe essere affittato o venduto, attirando l'interesse di grandi gruppi alberghieri internazionali. La città, in forte crescita turistica, richiede nuove strutture ricettive, e questa operazione punta a soddisfare tale domanda.