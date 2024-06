Genova, cantieristica: Fratelli Cosulich acquista Schiavetti

Fratelli Cosulich segna una nuova acquisizione. La Schiavetti Enzo srl, sede a Genova, operativa dal 1870 con una lunga esperienza nella produzione e vendita di prodotti hardware per l'industria navale e nautica è entrata nel gruppo attraverso la controllata Link Industries che ne ha acquisito la maggioranza. L'ingresso della nuova azienda nella galassia del gruppo Fratelli Cosulich, volto a creare una sinergia capace di consolidare la presenza delle due aziende complementari nel mercato "arricchirà l'offerta già ampia di Link industries, attiva nei prodotti di isolamento termoacustico, in gamme per l'edilizia, e più in generale tutta la unit del maritime, building & industrial supply che è stata recentemente istituita nel gruppo". spiega una nota.

Enzo Schiavetti rimarrà come socio e amministratore delegato all'interno della nuova struttura societaria. La Schiavetti Enzo srl , attiva da cinque generazioni, nel corso degli anni si è focalizzata sulla progettazione e commercio di prodotti di ferramenta per il settore navale e nautico, dal mondo delle porte e degli arredi navali, alle serrature, accessori di ferramenta e sistemi di chiusura utilizzati in tutte le tipologie di navi.

"La famiglia Cosulich è profondamente legata al settore navale e della cantieristica, come testimonia il ruolo centrale nella costituzione dei cantieri di Monfalcone nel 1908. In oltre 20 anni in Link Industries abbiamo consolidato l'expertise nell'offrire soluzioni in questo ambito ed abbiamo scelto di unirci professionalmente con una realtà che opera quotidianamente nel settore, unendo le comuni passioni familiari, certi che saranno il volano per una crescita congiunta e di grande valore" ha sottolineato Marta Cosulich, ceo di Fratelli Cosulich, e presidente di Link Industries.