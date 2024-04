Genova, Campora: "Per pagare i trasporti si usano sempre più carte e bancomat

"L'Italia dei pagamenti digitali accelera, anche se rimane ancora un forte attaccamento al contante". È stato questo il fulcro della discussione avvenuta questa mattina a Villa d'Este di Cernobbio, durante il forum finale dalla Community Cashless Society di The European House Ambrosetti, a cui ha partecipato, per il Comune di Genova, l'assessore all'Ambiente Matteo Campora. "La mobilità è un settore nel quale i pagamenti cashless sono in aumento - ha detto nel suo intervento l'assessore Campora - A Genova abbiamo adottato una politica di prezzi molto aggressiva per il trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di stimolare i cittadini ad usare il mezzo pubblico invece che quello privato e Genova si colloca tra le città leader verso la nuova frontiera della mobilità digitale alla portata di tutti. Con 295 euro all'anno- continua Campora- si possono infatti utilizzare tutti i mezzi. Tutto questo, tra i vari effetti innescati, ha avuto anche quello di fare aumentare tutti i pagamenti cashless. I comuni puntano sempre di più a fare relazionare il cittadino con l'ente attraverso gli strumenti digitali, ne è un esempio il Fascicolo del Cittadino. La sfida è quella di fare conoscere alle persone gli strumenti a loro disposizione. Tramite la app di Amt ogni giorno vengono effettuate circa 10mila transazioni. La app è stata scaricata 500mila volte e ogni giorno vengono sottoscritti o rinnovati 500 abbonamenti attraverso questa modalità. La app GoGoGe è stata una delle prime legate al Mass volte a rendere digitale non solo il pagamento ma anche l'organizzazione del viaggio, le informazioni, il biglietto, la gestione dell'uso del car-sharing e i pagamenti per i musei civici. La sfida è quella di gestire la app e il nuovo MaaS attraverso un sistema unico. Tra 5/6 anni il biglietto cartaceo non esisterà più e i sistemi cashless saranno la normalità. A Genova abbiamo inoltre installato 30 totem del sistema Ila per i pagamenti cashless dei titoli di viaggio. Saranno inoltre installate oltre 2mila telecamere in città per leggere i flussi dei mezzi. Ricordo che l'obiettivo, per la mobilità, è che le persone abbiano l'abbonamento, motivo per il quale abbiamo aumentato i prezzi dei biglietti e diminuito quelli degli abbonamenti stessi". In occasione del Forum sono stati presentati anche i risultati delle survey ai cittadini e alle aziende e l'aggiornamento dell'Osservatorio della community, con gli Indici quantitativi sulla diffusione della Cashless Society in Italia, in Europa e nel mondo.