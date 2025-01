Genova: Calissano, chiesto processo per amministratore di sostegno accusato di essersi appropriato di denaro dell'attore scomparso

Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha chiesto il rinvio a giudizio per l'avvocato Matteo Minna, amministratore di sostegno di Paolo Calissano, l'attore scomparso a Roma il 29 dicembre 2021, la cui morte è stata attribuita a un mix di farmaci antidepressivi. Minna è accusato di aver manipolato l'attore e di avergli sottratto oltre 500.000 euro. L'avvocato, difeso da Enrico Scopesi e Maurizio Mascia, dovrà rispondere di peculato, circonvenzione di incapace e falsità ideologica, in quanto avrebbe presentato documenti falsi riguardanti la gestione delle amministrazioni di sostegno a lui affidate.



Il caso coinvolge non solo la gestione di Calissano, ma anche altre persone sotto la tutela di Minna, inclusa una donna con problemi di dipendenza. Tra le accuse della Procura, c'è anche quella di aver sottratto denaro da conti correnti di più assistiti, trasferendo poi i fondi sul suo conto personale. Questi prelievi, secondo il pm, venivano spesso giustificati come pagamenti per fatture false relative a prestazioni legali e professionali, senza alcuna prova della loro effettiva esistenza.

L'indagine della Guardia di Finanza ha rivelato che Minna avrebbe redatto relazioni periodiche false, per giustificare le operazioni non autorizzate, e avrebbe ingannato il consulente nominato dal giudice tutelare di Genova per verificare la gestione patrimoniale. L'udienza preliminare, presieduta dal giudice Angela Nutini, si terrà il 30 gennaio. Un anno fa, Minna era stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di peculato aggravato e falsa perizia, oltre alla circonvenzione di incapace.

