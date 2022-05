Genova, Bucci: "Triplicheremo la metropolitana. Ci sarò una seconda linea per Sampierdarena"

di Redazione

"Triplichiamo la metropolitana di Genova in termini di lunghezza chilometrica", il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato per il bis alle prossime comunali, parlando di aziende partecipate a margine di un convegno su Amiu organizzato dalla Cisl, conferma i progetti di estensione del metrò cittadino. Scherzando poi aggiunge "non che ci voglia molto", riferendosi alle poche fermate della linea sotterranea genovese.

Bucci però fa il punto sul futuro: "Stiamo facendo il progetto per far arrivare la Skymetro a Prato, da lì andrà a Molassana, Brignole e con lo stesso vagone a Principe, Di Negro Brin e Rivarolo. Questo sarà il primo percorso. Poi, da Di Negro partirà un'appendice che farà un secondo percorso con fermate a Sampierdarena, via Cantore e arrivo alla Fiumara. Questo è il progetto della metropolitana di Genova: la triplichiamo in termini di lunghezza chilometrica".