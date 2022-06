Genova, Bucci si commuove ricordando Pericu: "La città ricorderà un sindaco così"

di Edoardo Cozza

Il primo cittadino uscente, ricandidato per il bis, ricorda il sindaco scomparso in mattinata: "Abbiamo lavorato insieme nei miei 5 anni, ci sentivamo spesso"

La notizia della morte dell'ex sindaco Giuseppe Pericu ha commosso il primo cittadino uscente Marco Bucci, che attende i risultati delle elezioni che si sono tenute ieri: "Abbiamo lavorato insieme in questi cinque anni, facendo delle cose importanti come l'Accademia. E poi ci sentivamo per parlare della città. Quando ci saranno i funerali la città dovrà mostrare il suo sentimento per un sindaco che ha passato dieci anni a fare il sindaco" ha concluso Bucci molto commosso.