Genova, Bucci incontra Giovanni Soldini: progetti velici all'orizzonte

di Edoardo Cozza

Il sindaco accoglie a Palazzo Tursi uno dei velisti più importanti al mondo: sul tavolo una serie di idee su quella che è una passione comune

Che una delle passioni di Marco Bucci, sindaco di Genova, sia la vela è cosa abbastanza nota, ma il motivo per cui ha incontrato a Palazzo Tursi Giovanni Soldini non è soltanto legata a uno dei suoi hobby preferiti. Il velista, uno dei più noti e vincenti al mondo tra regate sportive e avventure in solitaria, ha fatto tappa nel capoluogo ligure per incontrare il primo cittadino: sul tavolo sicuramente le chiacchierate da appassionati di vela, ma anche alcuni spunti per progetti futuri da realizzare. L'arrivo della Ocean Race nel 2023 potrebbe essere l'occasione giusta per sviluppare qualche idea, ma l'obiettivo potrebbe essere quello di rendere Genova "casa della vela", ed ecco, dunque, che i progetti con Soldini potrebbero presto concretizzarsi.