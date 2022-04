Genova, Bucci: "I protocolli di legalità per confermare il successo ottenuto con il Ponte San Giorgio"

di Redazione

"Un sistema digitalizzato consente di controllare tutto quello che avviene in cantiere. Contiamo di estenderlo anche agli altri progetti che abbiamo in mente per il futuro"

Il sindaco Marco Bucci, commissario per la ricostruzione, ha spiegato le caratteristiche dei protocolli di legalità per Diga Foranea e area portuale industriale di Sestri Ponente firmati oggi con il ministro. "Si tratta di ripetere i protocolli già usati con ottimi risultati per il Ponte San Giorgio e come allora abbiamo chiesto che fosse il dottor Di Lecce a occuparsene. Si tratta di un sistema digitalizzato che consente di controllare tutto quello che accade nei cantieri. Un sistema che per esempio ci ha consentito di escluduere due imprese che non si comportavano come avrebbero dovuto nella ricostruzione del ponte. Vogliamo estendere questo modello a tanti altri progetti che abbiamo in mente e di cui parleremo con il ministro".

Dopo la firma Lamorgese ha presenziato anche al comitato provinciale per la sicurezza. "I temi sono tanti - spiega il sindaco - riguardano anche e soprattutto il Centro Storico dove alcune cose stanno andando beme, altre meno".