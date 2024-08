Genova, bollino rosso: weekend da incubo per il traffico

Il primo week-end di agosto rappresenta un vero incubo per il traffico a Genova, soprattutto nell'area critica del nodo di San Benigno. La combinazione di arrivi e partenze dei traghetti per le isole e un massiccio afflusso di veicoli sulla viabilità cittadina rende la situazione particolarmente difficile.

La polizia locale ha dichiarato sabato 3 agosto come giorno da "bollino rosso", con previsioni di traffico critico dalle 4 del mattino fino alle 23 della sera. Il livello di allerta si abbassa leggermente a "bollino arancione" nella giornata di domenica, per poi risalire nuovamente a rosso lunedì mattina, 5 agosto, a causa di una nuova ondata di arrivi navali al porto di Genova.

Le prime ore dell'alba vedono già un traffico intenso e la presenza di code a Genova, con una pattuglia fissa della polizia locale a monitorare la situazione presso il nodo di San Benigno. Alle 8 di mattina, l'afflusso era già consistente, sebbene senza criticità segnalate.

Le autostrade non sono da meno, con traffico intenso già a partire da Genova Est verso Genova e l'uscita della barriera di Genova Ovest. La situazione si ripete lungo tutte le tratte autostradali che conducono verso la città, a causa dell'enorme volume di veicoli diretti al porto o in partenza da esso. La polizia locale avverte che le zone più colpite dal bollino rosso sono Via Balleydier, Via Albertazzi e Via Di Francia.

Sulla A10 in direzione Ventimiglia, tra Arenzano e Albisola, si registrano 8 km di coda a causa di un veicolo in avaria. In direzione Genova, il traffico è intenso con code a tratti tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova. Anche la A12/A7 Milano-Genova e la A26 tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia vedono traffico intenso e code a tratti.

Sabato 3 agosto sono previste 16 navi in arrivo al porto di Genova. Il primo traghetto passeggeri da Olbia arriva alle 6:30, mentre l'ultimo della giornata arriva da Bastia, Corsica, alle 22:30. Anche le partenze sono numerose: il primo traghetto per Olbia parte alle 8:45 e l'ultimo per la Corsica alle 23:30. Tra le navi in arrivo figura anche la nave di MSC, prevista alle 9 da Marsiglia, con partenza nel pomeriggio alle 18 circa per Civitavecchia.

Stazioni Marittime ha comunicato gli orari di apertura dei varchi per l'accesso al porto: sabato 3 agosto dalle ore 04:00, domenica 4 agosto dalle ore 05:00, e lunedì 5 agosto dalle ore 05:00.

Con queste premesse, chi si sposta in auto o deve raggiungere il porto è invitato a pianificare con estrema attenzione i propri tragitti, cercando di evitare gli orari di punta per minimizzare i disagi.