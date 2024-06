Genova, Bogliasco è candidata a "Comune europeo dello Sport": da lunedì al via la "Sport Week" per bambini dai 6 ai 14 anni

Bogliasco è ufficialmente candidata a "Comune europeo dello Sport" per l'anno 2027. Ad annunciare la candidatura oggi è stato il presidente e fondatore di Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) professor Gian Francesco Lupattelli, presente a Bogliasco presso il Club Nautico. "Ora dovremo produrre una serie di documenti per la commissione che verrà a visitare il paese", spiega il sindaco Luca Pastorino, "è una cosa importante, Bogliasco è un comune di 4500 abitanti dove nonostante le piccole dimensioni per tradizione si trova qualsiasi attività: pallanuoto, calcio, tennis vela e non solo".





E proprio ai tanti sport che si possono praticare a Bogliasco è dedicata la "Bogliasco Sport Week" presentata ufficialmente quest'oggi: un evento dedicato ai bambini/e dai 6 ai 14 anni che si svolgerà a Bogliasco da lunedì prossimo, 17 giugno, fino al 21 giugno 2024. La Bogliasco Sport Week è progettata per coinvolgere e ispirare i bambini attraverso un programma vario di attività sportive e creative, un vero e proprio percorso di educazione allo sport. Sotto la guida di istruttori ed istruttrici qualificati ed esperti, i ragazzi avranno l'opportunità di scoprire nuove passioni e sviluppare le loro abilità in diverse discipline. Nuoto e attività acquatiche, vela, sup, kayak, oltre a workshop artistici: a rendere possibile questo programma è la collaborazione di molte e diverse associazioni del territorio, la società Netafim Italia già sponsor del Bogliasco pallanuoto, la Proloco di Bogliasco, l'associazione Macramè, Blackwave, il Club Nautico, Bogliasco 1951.

"Crediamo fortemente nello sport, nell’aggregazione e nel territorio; non è un caso che le maggiori realtà sportive e artistiche bogliaschine abbiano accolto con entusiasmo la proposta di fare rete per dare vita a questa iniziativa unica", spiega il direttore generale di Netafim Italia Stefano Ballerini. La giornata è stata anche l'occasione per presentare l'opera d'arte unica creata dall'artista Raul Orvieto, con i rifiuti raccolti a Bogliasco a fine aprile nel corso di "Time for Water", la giornata dedicata alla pulizia della spiaggia.