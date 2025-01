Genova: blitz antidroga della polizia, arrestati tre sospetti spacciatori

La polizia ha arrestato tre persone per spaccio di droga in altrettante operazioni separate a Genova. Gli arresti hanno riguardato un cittadino albanese di 25 anni, un italiano di 53 anni e un tunisino di 34 anni, smantellando in parte un traffico di cocaina e hashish nella città ligure. Gli interventi sono stati portati a termine dalla squadra mobile e da diverse unità specializzate, che hanno individuato i sospetti in diverse zone del capoluogo ligure.

Tradito dalla circospezione – Il primo arresto è avvenuto in via Caldesi, a Pra'. Un albanese di 25 anni è stato fermato mentre scendeva da un taxi e si guardava intorno in modo sospetto. Gli agenti della squadra mobile lo hanno perquisito, trovando un involucro contenente mezzo chilo di cocaina. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato per le formalità di rito.

Attività dai domiciliari – Nel secondo intervento, gli agenti della sezione contrasto criminalità diffusa hanno arrestato un italiano di 53 anni in via Calamandrei. Il 53enne, già arrestato lo scorso 8 gennaio, continuava a spacciare dalla sua abitazione. Dopo un appostamento, la polizia ha deciso di perquisire l’appartamento, trovando 20 grammi di cocaina nascosti in un armadio. Inoltre, in cucina sono stati rinvenuti 650 euro in contante e un bilancino di precisione. Nella cassaforte, infine, sono stati trovati altri 5.800 euro. L'uomo è stato nuovamente arrestato con l'accusa di spaccio.

Auto sospette – Il terzo arresto è avvenuto sulla strada a mare Guido Rossa, dove una volante della polizia ha fermato un tunisino di 34 anni a bordo di un'auto. Durante il controllo, gli agenti hanno percepito un forte odore di cannabis e hanno notato che l’uomo tentava di nascondere qualcosa. Una perquisizione dell'auto ha rivelato tre panetti di hashish, del peso di 160 grammi, nascosti nella tasca posteriore di un sedile. Inoltre, nella tasca dell'uomo sono stati trovati 700 euro in contante. Anche lui è stato arrestato per spaccio.

