Genova: Auxilium e Cif Formazione insieme per una cena offerta alle persone senza fissa dimora

E' stata una cena particolare quella offerta al monastero dei santi Giacomo e Filippo a Genova alle persone che si rivolgono ai servizi della Fondazione Auxilium. A prepararla e servirla, sotto la guida esperta dello chef stellato Luca Collami, sono stati i giovani allievi del quarto anno del corso per Tecnico di Cucina/Sala Bar della Fondazione Cif Formazione.

Un momento di incontro e condivisione all'insegna della solidarietà, a cui ha portato il suo saluto anche l'Arcivescovo di Genova, Marco Tasca (nella foto). "La collaborazione con Fondazione CIF è davvero importante - ha ricordato Gigi Borgiani, direttore di Fondazione Auxilium - e si rafforza di anno in anno, in un percorso che collega e integra le nostre attività per rendere concreta l''amicizia sociale' a cui ci richiama papa Francesco. Significa costruire insieme reti di prossimità per accompagnare ciascuno di noi, i giovani in formazione e le persone in situazioni di difficoltà, verso il futuro, fatto di autonomia personale ma anche di appartenenza a una comunità che si prende cura gli uni degli altri".

"Occasioni come queste sono preziose per i nostri allievi - ha commentato Giacomo Costa Ardissone, presidente di Fondazione Cif Formazione - che così possono mettere in pratica le competenze professionali acquisite durante i corsi di formazione e contribuire con il loro impegno a un più alto scopo sociale".