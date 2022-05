Genova, auto si cappotta tra via Invrea e corso Torino: forte impatto ma nessun ferito grave

di Giorgia Fabiocchi

Sotto shock la ragazza che si trovava alla guida dell'auto che si è ribaltata

Incidente ieri sera, martedì 17 maggio ndr, intorno alle 22:30 all'incontro tra via Invrea e corso Torino a Genova. A scontrarsi due mezzi, di cui uno dei due si è cappottato. Fortunatamente nonostante l'impatto e il "volo" non ci sono stati feriti in gravi condizioni.

Sotto shock la ragazza che si trovava alla guida dell'auto che si è ribaltata, la giovane è stata trasferita al policlinico San Martino di Genova in codice giallo per le ferite lievi riportate.