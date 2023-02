Genova, attraversa la strada e viene investita da un suv: donna ricoverata in gravi condizioni al San Martino

Una donna di 41 anni è stata investita da un suv mentre attraversava in lungobisagno Dalmazia: ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino, mentre il conducente dell'auto, 75 anni, non ha saputo spiegare l'accaduto. A far luce sull'accaduto saranno le telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso tutto e sono già al vaglio della sezione Infortunistica della Polizia Locale.

Al momento dello schianto, la donna, di origine boliviane, era da poco uscita di casa per recarsi a lavoro. A dare l'allarme è stato proprio l'uomo alla guida, fermandosi e chiamando i soccorsi. Quindi è rimasto a disposizione della pattuglia dell'Infortunistica fino a che non sono terminati i rilievi. Era in stato di choc e non ha saputo chiarire l'accaduto. L'esito degli esami a cui è stato sottoposto per accertare la potenziale assunzione di sostanze in grado di alterarne le capacità di guida è stato negativo.

Il medico del 118 è riuscito a stabilizzare le condizioni della sfortunata donna, ma ha dovuto intubarla prima del trasporto al pronto soccorso. Le condizioni della ferita sono stabili, ma tuttora non è considerata fuori pericolo.