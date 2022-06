Genova, attacco hacker a Ludovica Mantovani: "Profonda amarezza per il Ravano oscurato"

La denuncia arriva direttamente da Ludovica Mantovani: "Hanno hackerato il mio account, quella della Fondazione Mantovani e quindi del Ravano".

"In data 3 giugno il mio account personale Facebook ma, molto più importante, l’account Instagram della Fondazione che porta il nome di nostro padre sono stati hackerati per poter arrivare in maniera subdola ai dati della carta di credito.