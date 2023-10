Genova, Assemblea Anci: in campo l'intelligenza artificiale per migliorare i servizi della città

Durante l'assemblea di Anci a Genova, che si è tenuta in questi giorni, sono stati affrontati diversi temi tra cui le tecnologie e le buone pratiche per I Comuni del futuro. E in particolare si è parlato di hi-tech su diversi livelli.

Le aziende hanno proposto ai sindaci varie opzioni che includono l'intelligenza artificiale e telecamere per aumentare la sicurezza nei comuni. Lo scopo è rendere le città smart e ridurre i reati e pericoli. Pertanto nel nostro futuro avremo telecamere fisse ad ogni angolo della strada o montate su auto in movimento.

Nel Padiglione Blu della Fiera di Genova si va dunque incontro al futuro smart per migliorare i servizi delle città. Una delle tecnologie più apprezzate è Cerbero, un dispositivo che può essere installato sulle auto delle forze dell'ordine e programmato per individuare infrazioni o reati. Altri strumenti interessanti sono le telecamere di Hyperion che rilevano solo gli oggetti, e non i volti umani e sono utili contro l'abbandono dei rifiuti lungo le strade. Per i cantieri, pubblici o privati invece sono interessanti i dispositivi studiati da Timelapse Lab per prevenire incidenti sul lavoro. Ma c'è chi pensa anche a migliorare l'efficienza energetica come l'azienda Gse.

Su Genova è già in atto un Piano hi-tech, si tratta di una rete di 200 telecamere, software e algoritmi. Un progetto da 175 milioni per la mobilità. Ogni semaforo si adatterà al traffico, gestendo i “rossi” e “verdi” per ridurre le code in strada. Il telefono potrà invece fornire informazioni sulla disponibilità di parcheggi in qualsiasi spazio pubblico e questi sono alcuni dei servizi smart che saranno messi a disposizione.