Genova, Assagenti: Lorenzo Giacobbe nuovo presidente giovani

È Lorenzo Giacobbe il nuovo presidente del Gruppo Giovani di Assagenti Genova e sarà affiancato dai vicepresidenti Pietro Abbona e Andrea Pompei. Eletto nel corso dell'Assemblea svoltasi nella sede di Assagenti, Giacobbe, che terrà la barra del Gruppo per un biennio, succede a Gian Alberto Cerruti, che chiude il suo mandato dopo quattro anni.

Classe 1987, Lorenzo Giacobbe inizia la sua carriera nel 2010 presso la società Januamar Srl, società di mediazione marittima, dove ancora oggi ricopre il ruolo di broker marittimo. "Il mio ringraziamento - ha affermato Giacobbe - va a Gian Alberto Cerruti, mio predecessore, per il lavoro svolto insieme in questi ultimi anni ma anche a tutto il Gruppo Giovani per la fiducia che hanno deciso di riporre in me. Da una parte mi sento un veterano del Gruppo, che frequento dal 2010, dall'altro non posso nascondere l'emozione per l'assunzione di questa carica che accorpa tante idee, progetti e sogni che noi Giovani vogliamo trasformare in realtà".

Membri del Comitato direttivo, oltre a Pietro Abbona di Fratelli Cosulich e Andrea Pompei di Faster, saranno Michele Pezzano di Arkas Italia, Bruno Parodi di Hapag Lloyd, Carola Rosina di Fratelli Cosulich, Carlo Gariazzo di ONE, Andrea Arena di HB Shipping e Niccolò Braibanti di Hapag Lloyd.