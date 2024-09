Genova, arriva la Surfing City: una settimana da leoni tra le onde

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genova Surfing City, ideata dalla FISSW per Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, ha preso il via con la presentazione ufficiale delle attività ideate dalla Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare e della spiaggia attraverso le discipline del surf e del Sup e per supportare la crescita del movimento agonistico e stimolare la conoscenza delle discipline federali.

All’interno del maestoso Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, del Comune di Genova, con la presenza del presidente della FISSW Claudio Ponzani, dell’assessore agli Impianti ed Attività sportive del Comune di Genova, dell’assessore allo Sport della Regione Liguria e del presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, la Federazione ha illustrato le manifestazioni programmate.

Subito nel vivo sulla spiaggia dell’ospedale pediatrico Gaslini, gestita dal Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini: nel pomeriggio di oggi 17 settembre, tra le ore 16 e le 19, si terranno le lezioni sul Sup rivolte ai piccoli pazienti del polo sanitario, ai dipendenti e alle loro famiglie, insieme ad attività di divulgazione ludico-scientifica riguardo i temi degli oceani e della sostenibilità ambientale.

Dal 23 al 28 settembre andrà invece in scena il corso di formazione per tecnici di surf e Sup di primo livello, che prevederà una parte teorica che si svolgerà a Genova e una parte pratica che invece si terrà in mare, a Recco, dove gli aspiranti allenatori potranno misurarsi con il mare.

Infine, alla migliore mareggiata autunnale sarà la volta di Surfing La Secca, la seconda tappa del campionato juniores della specialità olimpica shortboard. Prevista ad Arenzano, la gara della FISSW è parte integrante di Genova Surfing City: il secondo stop del tour dedicato agli under 12, 14, 16 e 18 rappresenta una grande novità nel calendario agonistico federale poiché la Liguria torna ad ospitare una tappa juniores dopo molti anni. Il contest si svolgerà tra il 20 settembre e il 30 novembre, non appena le condizioni meteo-marine lo permetteranno.